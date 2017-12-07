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§ NG.kz
Круг их узок, но влияние могущественно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30753
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Он установлен после того, как Ассамблея ООН в 2003 году приняла к подписанию Конвенцию против коррупции. На сегодняшний день к этому документу присоединились более 170 стран.
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§ Серый волк
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9235
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.12.17 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Профессиональный празник работников акимата приближается! :lol:

Парад Лендкрузеров и Лексусов поди будет за 23 000 000 на радость населению? :lol:
Не забудьте их поздравить!
И главное подарки! :lol:

И ещё
Канувших в борьбе чиновников обязательно вспомните! ;-)
Люди героической без лишних слов профессии! :lol:
Можно сказать проведя совещания, с одним копьём, на бастионы и окопы коррупции в атаку ходили и брали многочисленные трофеи у противника! :-)
Профайл

Санка
Re: Круг их узок, но влияние могущественно




Отправлено: 07.12.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чушь! Поверьте мне. Например возьмём работника цона- инспектор получает 65 Тысяч тенге. 20 тысяч потратил на коммуналку. 20 тысяч на еду. +20 тысяч на одежду и гостей либо в гости. И что у него 5 тысяч остаётся который должен копить на жильё, на обучение. Логика из этого простая- поднимайте зарплату или снижайте цены на продукты питания, лекарства И так далее. Я истинный патриот своей страны.Хочу чтоб наша страна процветала. Чтоб коррупций не было вообще. Но увы!!!
Это основная причина! Думаю есть ещё причина- видя как гуляют, отдыхают дети наших высокопоставленных детей, приходят мысли а почему мой ребёнок хуже их ни. Чем я хуже чем тот или иной депутат, который в своё время нахапал. Вот и вся суть. Я знаю сына одного нашего чиновника, который 5-6 раз в год вылетает на всякие страны - зарубеж. А я сижу и смотрю на одну зарплату. Бл......, почему жизнь так не справедлива? Посмотрите, кто работает на госслужбе- одни ребята с деревень. Почему? Потому что это единственный выход выйти на людей. А сыновья блатных агашек все ушли на бизнес. Пока эти ребята из деревень попадают на нары, отбывают свои сроки, сыновья агашек отдыхают на зарубежах.

Санка
Re: Круг их узок, но влияние могущественно




Отправлено: 07.12.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-x уважаемые анализаторы сделайте анализ, кто сейчас попадают за коррупцию. Посмотрите, откуда родом, кто родители. Что имеют родители. Вот вам и причина.

§ сайлау курманов
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2453
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
золотые слова , написать золотыми буквами да в людном месте разместить :Код:
Разве это борьба с коррупцией? Ее нужно начинать с самого верха. Заменить всех чиновников, и через год мы о коррупции забудем
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ЮКА
Re: Круг их узок, но влияние могущественно




Отправлено: 07.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно бороться с коррупцией за высокими заборами, закрытыми дверями? Она там поэтому и существует, что в глубине души совесть-то гложит, стыдно это делать в открытую. Вот и обзаводится даже каждое мало-мальское предприятие, не говоря уже о гос.службе своими охранниками-прихвостнями, внутренней службой безопасности, а на самом деле это сокрытие противоправных действий(убрать неугодного ("ненадежного") сотрудника, собрать на кого-то компромат, узреть ОПАСНОСТЬ для руководителя, "ДОГОВОРИТЬСЯ" c нужными людьми и т.д и т.п.) Иначе зачем турникеты к "слугам народа", первым руководителям предприятий, что там такого секретного, опасного? А вдруг застукают за непристойным делом! Потом оправдывайся. Почему ЦОНы, банки, ЕПНФ открыто работают с важными документами, большими деньгами , не проверяя дамских сумочек, не отбирая сотовых телефонов, и на них никто не нападает? Я лично, себя как в помойке чувствую при обыске перед каждым приемом мелкого "князька".
Развалить бы все заборы, разогнать бы всю охрану. Если честно заработано - живи и радуйся открыто, а нет - так пусть боятся народного презрения, это будет действенней купленной охраны и показного наказания.

Мухтар
Re: Круг их узок, но влияние могущественно




Отправлено: 07.12.17 - 18:31
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупция сама по себе не есть плохо..
В советское время это был блат, чиновничество и депутатство..
Главное чтоб с другими делились, делали взносы на благотворительность, делали фонды по поддержке зеленых, или кого то там еще, детские фонды..
Мечети и церкви строили бы..
И все в ажуре..
Профайл

§ 112
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше как, украл у государства, это было в почете у народишка..
Сам не грешил этим..
Сейчас какая то зависть..
Профайл

* bgb
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.12.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Использовал ли этот чиновник свою должность в сугубо личных корыстных интересах или был посредником в передаче взятки «наверх», еще предстоит разобраться.

уже приговор вынесли или это просто так написали? нарушение конституционных прав налицо!
Профайл

§ Медный
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1455
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В советское время это был блат, чиновничество и депутатство..
Главное чтоб с другими делились, делали взносы на благотворительность, делали фонды по поддержке зеленых, или кого то там еще, детские фонды

названия фондов приведёшь? а "зелёных" советского союза...
чем дальше, тем твоя брехня становится всё отмороженнее
Профайл

§ 112
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
названия фондов приведёшь? а "зелёных" советского союза...
чем дальше, тем твоя брехня становится всё отмороженнее

Где я сказал что это было в Советском союзе?
Читать умеем или додумываем?
Профайл

Папа
Re: Круг их узок, но влияние могущественно




Отправлено: 10.12.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жили мои родители при Советской власти тихо-мирно .Мама швея ,отец железнодорожник.Получили квартиру от государства,мы,дети бесплатно образование,были хорошо трудоустроены.И никакого блата не было,ни родственников у власти.Сейчас брат,сват,кум,все родственники семьями сидят на руководящих должностях и нашим детям и внукам не пробиться,хоть три высших имей,без блата и знакомства ни куда.Так куда катимся?

Маркс
Re: Круг их узок, но влияние могущественно




Отправлено: 12.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ
Однако коррупционные повадки своих предшественников они усвоили быстро. Почему?

- Скажите, у вас есть иконки?
- Нету.
- А свечи?
- Тоже нету.
- А лампадки?
- Молодой человек, это акимат! У нас нет ничего святого!

§ 112
Re: Круг их узок, но влияние могущественно
112


(Пользователи)
Сообщений: 7867
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Папа:
Жили мои родители при Советской власти тихо-мирно .Мама

Тебе что то мешает так же жить так же тихо и так же мирно?
Профайл
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