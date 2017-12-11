Цитата: Хохол:

На олимпиаде в Сочи нужна была победа России и лично Путина

Вы так говорите, как-будто Россия впервые победила на олимпиаде. Я понимаю если б это Казахстан был, где своих спортсменов 1,5 человека, а так те рады что вообще участвуют, какая уж тут победа то. Так что ваши слова вилами по воде писаны. В данном случае проблема в политике, а не в допинге. Было бы с Западом (ну и СШП тоже, ведь это одно целое по сути) все нормально, никто б ничего не сказал и не вспомнил бы даже, потому что все этим грешат, не только Россия.