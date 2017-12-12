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§ NG.kz
Костанайцы стали призерами Кубка РК по армрестлингу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30753
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турнир на Кубок РК прошел 8 декабря в Костанае, в спортзале Академии силовых искусств. Большой зал вместил 222 участников из 13 областей страны. Костанайскую область представили 32 спортсмена, в том числе 5 девушек.
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§ CrazyBeaver
Re: Костанайцы стали призерами Кубка РК по армрестлингу
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 12.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ермакова выступала в категории до 70 кг. "Академия силовых видов спорта", а не искусств. Много чего еще. Вы перед акимом отчитываетесь завышая показатели по кол-ву участников? Почему много искажонной информации?

[Исправлено: CrazyBeaver, 12.12.2017 - 11:56]
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§ Татьяна Назарук
Re: Костанайцы стали призерами Кубка РК по армрестлингу
Татьяна Назарук


(Администрация)
Сообщений: 16
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.12.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Ермакова выступала в категории до 70 кг. "Академия силовых видов спорта", а не искусств. Много чего еще. Вы перед акимом отчитываетесь завышая показатели по кол-ву участников? Почему много искажонной информации?


С названием академии, да, косяк, мы ее вдруг переименовали)) спасибо за замечание!
Насчет весовой категории Ермаковой: это информация ее тренера. Мы уточним еще раз.
Насчет количества участников: это информация главного судьи, эта же цифра фигурирует в официальном отчете о соревнованиях. Мы не сами придумали.
Если у вас есть еще замечания, не стесняйтесь, пишите.

[Исправлено: Татьяна Назарук, 12.12.2017 - 19:07]
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