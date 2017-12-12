Цитата: CrazyBeaver:

Ермакова выступала в категории до 70 кг. "Академия силовых видов спорта", а не искусств. Много чего еще. Вы перед акимом отчитываетесь завышая показатели по кол-ву участников? Почему много искажонной информации?



С названием академии, да, косяк, мы ее вдруг переименовали)) спасибо за замечание!

Насчет весовой категории Ермаковой: это информация ее тренера. Мы уточним еще раз.

Насчет количества участников: это информация главного судьи, эта же цифра фигурирует в официальном отчете о соревнованиях. Мы не сами придумали.

Если у вас есть еще замечания, не стесняйтесь, пишите.



[Исправлено: Татьяна Назарук, 12.12.2017 - 19:07]