/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 638 из 638«1...636637638
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что - то, птички - не поют по утрам.

Улетели.Снег - кругом,кормиться - нечем... :lol:
Профайл

§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кормиться - нечем..

а кормушку сделать?
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а кормушку сделать?

А зачем Кормушку - делать? Вот съездил в

магазин,купил - шарики,развесил на
дереве,пусть кушают.Только нужно,
чтобы 1 птичка их нашла. Через 5
минут,иут все будут.Не жадные,они-
Птички. Не то,что люди... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он - корм,для птичек,живущих на свободе.

В состав входят - различные зёрна,жиры,
маслА и минеральные вещества. Упаковка
стоит 1 евро,вес 1 шарика - 90 гр.
В упаковке их 6 штук. Думаю,на 1 месяц-
хватит. Потом ещё куплю... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 12.12.2017 - 15:26]
Профайл

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.12.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ереве,пусть кушают.Только нужно,
чтобы 1 птичка их нашла. Через 5

решил воздушку настроить?))))) птичек пострелять для соседской кошки?

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот он - корм,для птичек,живущих на свободе.

Дракош, птички любят пельмени и беляши.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, птички любят пельмени и беляши.

Дятлы - может быть... :lol: :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
птичек пострелять для соседской кошки?

Доктор,кошки по своей Природе - охотники.
И думаю,что соседский Кот -не будет,
кушать убитую птичку,даже если она-
упадёт на дно- самого глубокого
Ущелья... :lol: :oops: :-P
Профайл

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.12.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дятлы

Историю про , него вспомнил ; месяц назад в лесу увидел дятла сидящего на сосне 20-25 метров , вернее сначала услышал . :lol: Места тут , глухие :-o , подошёл к сосне , он вообще не боится , стучит себе , тогда я начал рукояткой ножа , то же по стволу стучать Дятел на время прекратил , своё занятие , потом опять начал ; я стучу и он стучит , только прислушается не надолго и опять . :lol: :lol: :lol: Кого то мне на форуме напоминает :-x , из тех кто молотит своё , не прислушиваясь , ни каким аргументам и доводам . :-P

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.12.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
.Снег - кругом
Сегодня за ночь , вывалило всю Вашу норму , у нас - на авто 12-15 см снега , мокрого .
:lol:
Ответить Новый топик
Страница 638 из 638«1...636637638
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 2
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх