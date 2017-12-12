NG.kz Редакция «НГ» продолжает поиск помощников Деда Мороза



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30752

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:46 Среди всех писем, приходящих в адрес Деда Мороза, особенно сильное желание помочь вызывают те, авторам которых не на кого надеяться, кроме новогоднего волшебника. Сегодня у нас - именно такая подборка детских писем.

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