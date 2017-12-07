Санка Re: Круг их узок, но влияние могущественно #2







Отправлено: - 08:28 Чушь! Поверьте мне. Например возьмём работника цона- инспектор получает 65 Тысяч тенге. 20 тысяч потратил на коммуналку. 20 тысяч на еду. +20 тысяч на одежду и гостей либо в гости. И что у него 5 тысяч остаётся который должен копить на жильё, на обучение. Логика из этого простая- поднимайте зарплату или снижайте цены на продукты питания, лекарства И так далее. Я истинный патриот своей страны.Хочу чтоб наша страна процветала. Чтоб коррупций не было вообще. Но увы!!!

Это основная причина! Думаю есть ещё причина- видя как гуляют, отдыхают дети наших высокопоставленных детей, приходят мысли а почему мой ребёнок хуже их ни. Чем я хуже чем тот или иной депутат, который в своё время нахапал. Вот и вся суть. Я знаю сына одного нашего чиновника, который 5-6 раз в год вылетает на всякие страны - зарубеж. А я сижу и смотрю на одну зарплату. Бл......, почему жизнь так не справедлива? Посмотрите, кто работает на госслужбе- одни ребята с деревень. Почему? Потому что это единственный выход выйти на людей. А сыновья блатных агашек все ушли на бизнес. Пока эти ребята из деревень попадают на нары, отбывают свои сроки, сыновья агашек отдыхают на зарубежах.