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≡ Нерациональное использование служебного транспорта стало поводом для наказания 11 госслужащих в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нерациональное использование служебного транспорта стало поводом для наказания 11 госслужащих в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- На одного из акимов сельских округов Костанайского района поступали регулярные жалобы о том, что он подвозит жену и ребенка, - привел пример Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Это нецелевое использование служебной машины.
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Простой смертный
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:17
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы, в том же духе! давно пора было искоренять эти явления. Зато теперь: На работу - с чистой совестью!)

1
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на Алтынсаринский акимат куда пожаловаться? к Щербаковским машинам много вопросов, вернее к ездунам на казенном транспорте, машина она ведь ни при чём, верно?

Маркс
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Были случаи, когда сдавали даже коробку конфет. В целом госслужащим дарят ручки, различную канцелярию, настольные часы.

Вот так забудешь ручку у госслужащего, а с него 600 МРП сдерут. Беспредел какой-то получается.

1
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в субботу в Убаганское приезжайте, и дежурьте, понятно в субботу собирают акимат, но какого лешего открывашки хоть и бывшие едут на служебном драндулете???? автобус есть, пешком 10 мин идти, один Нурбол ходит пешком

пользователь777
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не фонд департамента госдоходов, а в департамент государственного имущества и приватизации (поправите надеюсь)

гость
Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало...




Отправлено: 12.12.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Асхат Искендиров пояснил, что госслужащие не имеют права брать никакие подарки

Товарищи, а как же статья 509 Гражданского кодекса РК? Цитирую "Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами: 3) государственным служащим, а также членам их семей в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей." Откуда берутся 2 МРП? К тому же всегда упускается фраза "в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей". И ещё маленькое замечание - подарки сдаются в специальный фонд, созданный при территориальном подразделении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, а не госдоходов.
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