гость Re: Нерациональное использование служебного транспорта стало... #7







Отправлено: - 17:53 Цитата: Асхат Искендиров пояснил, что госслужащие не имеют права брать никакие подарки

Товарищи, а как же статья 509 Гражданского кодекса РК? Цитирую "Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами: 3) государственным служащим, а также членам их семей в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей." Откуда берутся 2 МРП? К тому же всегда упускается фраза "в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей". И ещё маленькое замечание - подарки сдаются в специальный фонд, созданный при территориальном подразделении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, а не госдоходов.