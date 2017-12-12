Семья Ли Re: Дмитрий Моисеев стал призером чемпионата мира по киокусинкай #2







Отправлено: - 17:25 Дима, молодец! Твой город гордится тобой!



Спасибо за то, что имеем возможность быть от чемпиона Мира на расстоянии вытянутой руки (даже потрогать - скажем так))). Спасибо за то, что даете нашим детям возможность перенять от Вас хоть каплю Вашего опыта и радоваться Вашим победам! Спасибо Вашему наставнику Данилиной Владе Владимировне за воспитание такого Чемпиона! Здоровья вам, благополучия, новых начинаний и побед!!!