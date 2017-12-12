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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Заигрались!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30752
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так Нурсултан НАЗАРБАЕВ оценил действия отечественных компаний, удерживающих $12,5 млрд своего капитала на зарубежных банковских счетах. Публичную порку бизнесменов президент РК провел во время телемоста по запуску новых производств в рамках Дня индустриализации.
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§ КГСПС
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Заигрались!»
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
имеют в других странах коттеджи, дома.///Это не самое страшное. Они имеют весь Казахстан.
Профайл

Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Заигрались!»




Отправлено: 12.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если не сделаете, тогда предупреждаю, что по-другому буду работать, как возвратить эти деньги. Но вас уже не будет.

А им уже и не надо! Спасибо за сигнал, теперь спасайся, кто может!
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