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§ NG.kz
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, заявила глава комиссии Софья Великая.
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Дон Педро
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 12.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто не впахивал по 15-20 лет на тренировках, не имея никакой личной жизни при этом, чтобы поехать на Олимпиаду, как может осуждать тех, кто решил выступать под нейтральным флагом?! Выиграет - никто уже не сможет помешать спортсмену взять свой родной флаг и ходить с ним, чтоб все видели, кто он и откуда; проиграет - меньше позора родной стране)))
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