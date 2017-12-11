Дон Педро Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на... #30







Отправлено: - 16:19 Кто не впахивал по 15-20 лет на тренировках, не имея никакой личной жизни при этом, чтобы поехать на Олимпиаду, как может осуждать тех, кто решил выступать под нейтральным флагом?! Выиграет - никто уже не сможет помешать спортсмену взять свой родной флаг и ходить с ним, чтоб все видели, кто он и откуда; проиграет - меньше позора родной стране)))