Цитата: Бывалый:

Несколько дней пасмурной погоды?

Батарейка села?

Кто-то из не выучивших в школе физику удивлен?

Специалисты уверяли ,что оно будет и без солнца работать.

Цитата: Освещение, как заверяют специалисты, обещает быть стабильным круглый год – вне зависимости от того – солнечный день или нет.