









Отправлено: - 16:12 Цитата: Добрый жук:

Жил себе никому не известный ушлепа

Ну, не знаю.. кто там ушлёпа неизвестный... Фотограф, работа которого размещена в Википедии с защищёнными авторскими правами, или неавторизованный "писатель" комментов . Как любят у нас люди без имени-фамилии развешивать ярлыки, и как не любят отвечать за них....