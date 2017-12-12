Цитата: Директор Пляжа:

Я бы сказал

А ты БЫ не говори..

Выкладывай как надо, выкладывай как у тебя..

Как надо где то в лучших ресторанах мира, в Ютьюбе и я могу посмотреть..

А вот как у тебя..

То то..

Вы племя макдональсов и гамбургеров, вам того не панимать..