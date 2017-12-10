Цитата: 112:

Учитесь примерять ситуацию в интернете, на своем жизненном опыте - А как бы сделал ты..

-Уехал или нет от умирающих родителей..

-Переклал бы все на государство и каких то чужих людей..

И потом увидишь, разного рода инсинуации отпадут сами собой..



К чему ты это "городишь" 112 ?

Ведь ты понял для чего и для кого я написал эту статью?

Статья в надежде, что какой нибудь чиновник, прочитав ее, откликнется и поможет этой бабушке Маше из Кушмуруна восстановить документы.

Вопрос о "плохих" детях, о возможно допущенных "ошибках в молодости" этой женщины ???

Последний раз, пытаюсь объяснить главное:

Баба Маша всю свою сознательную жизнь проработала в нашем казахстанском селе. Имеет трудовую книжку подтверждение что она работала здесь. Родила двух дочерей здесь же... Вот только нет ее в списках РК! поэтому и не положен ей соц. работник, не положено ей медицинское обслуживание, не положено ей удостоверение личности и т.д... Да еще она сейчас практически не ходячая и не разговаривающая!

Зачем я про нее написал здесь, да еще "с таким пафосом" как утверждает 112, я уже "начинаю сожалеть"

Была надежда на лучшее, но...

Кто то у нас в органах власти отвечает за подобных?