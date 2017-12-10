|Цитата:
112:
Учитесь примерять ситуацию в интернете, на своем жизненном опыте - А как бы сделал ты..
-Уехал или нет от умирающих родителей..
-Переклал бы все на государство и каких то чужих людей..
И потом увидишь, разного рода инсинуации отпадут сами собой..
К чему ты это "городишь" 112 ?
Ведь ты понял для чего и для кого я написал эту статью?
Статья в надежде, что какой нибудь чиновник, прочитав ее, откликнется и поможет этой бабушке Маше из Кушмуруна восстановить документы.
Вопрос о "плохих" детях, о возможно допущенных "ошибках в молодости" этой женщины ???
Последний раз, пытаюсь объяснить главное:
Баба Маша всю свою сознательную жизнь проработала в нашем казахстанском селе. Имеет трудовую книжку подтверждение что она работала здесь. Родила двух дочерей здесь же... Вот только нет ее в списках РК! поэтому и не положен ей соц. работник, не положено ей медицинское обслуживание, не положено ей удостоверение личности и т.д... Да еще она сейчас практически не ходячая и не разговаривающая!
Зачем я про нее написал здесь, да еще "с таким пафосом" как утверждает 112, я уже "начинаю сожалеть"
Была надежда на лучшее, но...
Кто то у нас в органах власти отвечает за подобных?