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§ NG.kz
Помогите, спасите бабу Машу!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30747
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня международный день прав человека. Мария Ивановна Кумачонок 1939 года рождения родилась в республике Беларусь. Ребенком прошла все суровые военные годы Великой Отечественной войны. В 1961 году (ей было 22 года) приезжает в Казахстан в село Жекеколь, Октябрьского района Тургайской области КазССР (Сейчас это село относится к Карасускому району Костанайской области).
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§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


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Сообщений: 7864
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
знаю как поступили бы ВЫ. А мне ничего примерять не надо, я живу в реале, ушёл с работы и полностью отдаю себя родителям.

Ну так в чом проблемы то?
Тогда почему о ее родителях должны беспокоится чужие люди?
Вопрос только в этом..
А то Киев, еще что то..
Все мы знаем что этот вопрос можно обойти..
А от своих родителей, которых не видел более 30ти лет, я не отказался, и не перекладывал например на российские власти и то и се, какие то проблемы..
Просто похоронил как подобает, делали документы два года, недоделали, не успели..
И никто в том не виноват..
Профайл

§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7864
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, для меня было бы диким, если кто то бы чужой начал помогать моим умирающим родителям и на фоне дров там или лекарств делать с ними Сэлфи..
Для Ютьюба..
Я от такого бы позора просто взял бы и повесился..
Профайл

1501
Re: Помогите, спасите бабу Машу!




Отправлено: 12.12.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112, ты бы хоть остановился.
не тебе в этой теме писать.
ты своих родителей только на похоронах увидел.

1501
Re: Помогите, спасите бабу Машу!




Отправлено: 12.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я от такого бы позора просто взял бы и повесился..


почему до сих пор живой ?

* Кушмурунец23
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Кушмурунец23


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Сообщений: 145
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Учитесь примерять ситуацию в интернете, на своем жизненном опыте - А как бы сделал ты..
-Уехал или нет от умирающих родителей..
-Переклал бы все на государство и каких то чужих людей..
И потом увидишь, разного рода инсинуации отпадут сами собой..


К чему ты это "городишь" 112 ?
Ведь ты понял для чего и для кого я написал эту статью?
Статья в надежде, что какой нибудь чиновник, прочитав ее, откликнется и поможет этой бабушке Маше из Кушмуруна восстановить документы.
Вопрос о "плохих" детях, о возможно допущенных "ошибках в молодости" этой женщины ???
Последний раз, пытаюсь объяснить главное:
Баба Маша всю свою сознательную жизнь проработала в нашем казахстанском селе. Имеет трудовую книжку подтверждение что она работала здесь. Родила двух дочерей здесь же... Вот только нет ее в списках РК! поэтому и не положен ей соц. работник, не положено ей медицинское обслуживание, не положено ей удостоверение личности и т.д... Да еще она сейчас практически не ходячая и не разговаривающая!
Зачем я про нее написал здесь, да еще "с таким пафосом" как утверждает 112, я уже "начинаю сожалеть"
Была надежда на лучшее, но...
Кто то у нас в органах власти отвечает за подобных?
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* Кушмурунец23
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Кушмурунец23


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Сообщений: 145
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.12.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И да, для меня было бы диким, если кто то бы чужой начал помогать моим умирающим родителям и на фоне дров там или лекарств делать с ними Сэлфи..
Для Ютьюба..
Я от такого бы позора просто взял бы и повесился..

Ну это ты зря!
Как же тогда "НГ" и мы все читатели, будем жить то без твоей "помощи"!
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