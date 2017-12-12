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§ NG.kz
Сайт Открытой России заблокировали по требованию Генпрокуратуры России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30747
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре Госдума приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры незамедлительно блокировать материалы, изданные и распространяемые иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
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антон
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрывают - значит бояться. Россиянам положено знать правду только из телевизора.

Марк Стаканыч
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
антон:
Закрывают - значит бояться. Россиянам положено знать правду только из телевизора.

Что вы все о расее болеете?
Про себя, что нить, про себя.

Добрый жук
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 15:49
Комментарий удален модератором.

1501
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
антон:
Россиянам положено знать правду только из телевизора.


интернет никто не закрывал. ты о чем?
лишь бы гавкнуть в сторону соседей?
да, вчк=антон?
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