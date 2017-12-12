drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9558





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12832

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:52 Цитата: Алиса:

а кормушку сделать?

А зачем Кормушку - делать? Вот съездил в



магазин,купил - шарики,развесил на

дереве,пусть кушают.Только нужно,

чтобы 1 птичка их нашла. Через 5

минут,иут все будут.Не жадные,они-

Птички. Не то,что люди...