право вед Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на... #3







Отправлено: - 12:49 авторское право не является исключительным и влечет никаких материальных выгод.

поэтому ни о какой компенсации не может быть речи.

исключительными правами на использование изображения чайки на территории нашей страны данный человек не обладает.

поэтому максимум на что он может рассчитывать - это на признание своего авторства.