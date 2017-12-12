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Страница 601 из 601«1...599600601
§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5622
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Добринцофф,так ты с детства - торгуешь?...

В детстве основной заработок был -это когда цыгану бутылки сдашь,торговля уже в школе началась в классе 7-8,а пельмени потом были .
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5622
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
За 1р20 коп неделю школе в столовкепоешь

А разве не бесплатно было?Чё то я этот момент не помню,кормили кашей или рыбными котлетами,как то особо не ели, больше баловались.
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 05:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Духовка реально грязная и не от одномоментной готовки, заметно очень. Как и вся эта еда выкладываемая, при виде которой наступает тошнота. А реклама спиртного, это вообще нарушение.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А разве не бесплатно было?

Никогда бесплатно не было. Один рубль на неделю и все довольны, и никаких гамбургеров и чисбургеров. Максимум беляши в кулинарии.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
бесплатно было

вот я не помню бесплатности)) но, в любом случае, это было доступно каждой семье. И котлеты рыбные помню - терпеть их не могла и до сих пор на них детская реакция аукается))) А в остальном, да 1 рубль - это очень много разного можно было взять ребенку: и мороженое (от 7 - молочное до 20 копеек - пломбир) и пирожки ливерные (или 3 или 4 копейки - не помню точно)- ммм, фик их щас найдешь. А против тогдашнего автовокзала через дорогу между домами типа чебуречной была. Блин, какие там вкусные беляши были. Всегда свежайшие, всегда там очереди были. Обожала, когда была в том районе их там покупать и уминать)))
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было-было
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
кормили кашей или рыбными котлетами,как то особо не ели, больше баловались.


рыбные были по четвергам.как и везде во всех столовых на предприятиях.
плюс рыба конечно.
а в сельских школах кормили на убой. за счет хозяйства, колхоза, совхоза.

* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9924
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
торговля уже в школе началась в классе 7-8

Я помню как мои одноклассники после школы ездили в "Достык" за батонами-"саблями", покупали там по 1 тенге, а потом стояли с ними в обнимку на 25 магазине и продавали по 2 тенге.
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...
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.12.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
покупали там по 1 тенге


чего? врешь и не краснеешь.

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 12.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Горшочки с гречкой и картошкой летом были,а зимой пельмени и вареники собственного производства на морозе продавали,хорошо шли, на ура можно сказать

А ещё кореец с корзинкой ходил, с корейского кафе, пигодя продавал. Вкуснотища!!!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 12.12.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я помню как мои одноклассники после школы ездили в "Достык" за батонами-"саблями", покупали там по 1 тенге, а потом стояли с ними в обнимку на 25 магазине и продавали по 2 тенге.

Тоже помню такой бизнес! А ещё делали коржи для тортов, типа кукурузных палочек, их потом надо было сгущёнкой смазывать.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Духовка реально грязная и не от одномоментной готовки, заметно очень. Как и вся эта еда выкладываемая, при виде которой наступает тошнота. А реклама спиртного, это вообще нарушение.

Скажу тебе по сИкрету, ни один микроб не выживет при той температуре..
Легче кипяченой водой травануться..
И кстати, это только показывает что я не бот или как их там, тролль или еще как то, как некоторые..
Ну сделай показуху, покажи свою газплиту в рабочем состоянии..
В магазине сфотаешь?
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.12.17 - 14:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.12.17 - 14:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.12.17 - 14:47
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 12.12.17 - 14:51
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 601 из 601«1...599600601
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