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§ NG.kz
Вот так будет перевод на латинице.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30746
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил в магазине молоко и дома увидел перевод на латинице.Как думайте стоит пить или воздержатся.
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§ Алиса
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался! работают простыми слесарями, прачками и т.п.
это все терпели и терпят ради своих детей!

вы сами указали один нюанс, который упускается обычно)) Они приехали туда. Они там приезжие, ну типа как гости. А помним пословицу В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Примерно так у них получается. Потому - какие претензии могут быть?
Что касается "местных". Немало людей, не владеющих гос.языком, родились в нашей стране. Их Родина и родина (надеюсь понятно почему дважды) здесь!!! Они не приехали сюда, они не уезжали. Они родились и выросли и работали (-ют) здесь. Думаю, у немалой части нет цели уехать куда-либо. Но все же у людей возникают вынужденные мысли об отъезде. Почему? Ведь каждый понимает, что переезд в другое государство весьма нелегко и материально, и морально. Кто-то хорошо устроился. Но, немало уехавших сложно пережили, а кто-то и до сих пор переживает отъезд. Вслух мало кто будет об этом говорить.
Получается, что все таки присутствует нечто, что "ущемляет"? Причины какие? Только причины не "на публику" и "для отчетности", а реальные причины, о которых все же по углам в кухне говорим!!!!
Профайл

ответка
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 10:39
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался!


ты путаешь.
Официальным языком и языком делопроизводства в Германии является немецкий язык (на нём говорит более 95 % населения).
две большие разницы.
думаю все понятно.

Гость
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
а вы заметили, что внедрение госязыка воспринимается, как ущемление прав тех, кто не хочет им владеть?
я тоже плохо знаю родной язык, но это же моя проблема! я не говорю, что в чем-то ущемляют меня или мои права.

А встречный вопрос!
Почему равноправное и равноценное сосуществование других языков, на нашей многонациональной Родине (закрепленное, кстати, официально, в законах и подзаконных актах) считаешь ущемлением для внедрения и существования госязыка?
В чём оно проявляется, если даже плохо зная свой язык, ты навязываешь обязанность знания другим. В чем проявляется преимущество знания госязыка? Доступ к передовым достижениям, профессиональному росту?
Нет.
Доступ к культурному пространству, духовному просветлению?
И вот, тогда, ты извлекаешь из-за пазухи основной, и самый главный свой аргумент, ты говоришь : а вы живете на моей земле, земле моих предков, и т.д. и т.п. (нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть). И, естественно, эти твои слова сочетаются, у тебя, с лозунгом: мы все равны.
И таким образом, у тебя в голове мирно уживается противоречие, что все равны, но некоторые ровнее!!
И вот, обьясни, как и что это, если не скатывание к нацвопросу?
А для слепых, те кто не видит этого, поясню-глаза открой!!

Гость
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
очти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался! работают простыми слесарями, прачками и т.п.
это все терпели и терпят ради своих детей!
а их дети говорят на русском уже с сильным акцентом и тщательно подбирают слова. а их внуки уже не знают русского...

А если уж ты приводишь свой аргумент, то хотя бы будь любезен, понимай его правильно!
В Германии государственный язык немецкий, сформировавшийся за многовековую историю, отдельно взятой нации. Те твои друзья, которые туда переехали, обязаны знать, хотя бы в пределах минимума, для получения аусвайса! И только!
Можешь его тут же забыть, поскольку никто не обязывает тебя постоянно на нём общаться. (Заметь!).
А супермаркетах и говорить то не нужно, чтоб купить что-либо. Есть даже турецкие кварталы и районы, где живут выходцы из Турции, переехавшие в 60-е годы, дак там немецкий-в диковинку!
А вот если ты хочешь интегрироваться, работать, тогда, да! Учи! Если раньше не выучил.
А в повседневной жизни, повторяю, никто ни кого не обязывает, говорить по немецки!

Маркс
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался! работают простыми слесарями, прачками и т.п.
это все терпели и терпят ради своих детей!

Ну так это две разные ситуации. Вот вы живете, допустим в лесу, говорите на своем лесном языке, потом решили переселиться в город, конечно вам придется изучать язык, так как вы ничего не поймете и не сможете интегрироваться в общество.
А вторая ситуация, это когда вы жили, не тужили и вдруг вам говорят, что теперь надо учить другой язык, потому что "так надо". Но вы до этого уже были интегрированы в свое лесное общество, поэтому недоумеваете, зачем нужно усложнять налаженную жизнь, затрачивать дополнительные усилия, которые не ведут к улучшению условий и появлению новых плюшек. Тем более, что язык, который необходимо учить, все время сотрясают реформы и это уже больше напоминает бизнес или политику, но никак не острую необходимость в предпочтении единственно возможного языка коммуникации. Все-таки языки межнационального общения являются скорее благом, чем злом, поэтому им будет отдаваться предпочтение как мультикоммуникационным инструментам общения.

Хохол
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А вторая ситуация, это когда вы жили, не тужили и вдруг вам говорят, что теперь надо учить другой язык, потому что "так надо".

Ну , теперь ты понимаешь Карлуша как в начале прошлого века было трудно казахам и другим народам , которых затащили в состав СССР , когда пришла Советская власть со своим языком . Теперь ты сам на своей , так сказать шкуре , понимаешь какого это , когда ты жил не тужил и вдруг другой язык , чужой для тебя , потому что "так надо" .

§ bgb
Re: Вот так будет перевод на латинице.
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя здесь меня некоторые считают националистом, но напишу:
Цитата:
Гость:
А вот если ты хочешь интегрироваться, работать, тогда, да! Учи! Если раньше не выучил.
А в повседневной жизни, повторяю, никто ни кого не обязывает, говорить по немецки!

Цитата:
Маркс:
А вторая ситуация, это когда вы жили, не тужили и вдруг вам говорят, что теперь надо учить другой язык, потому что "так надо". Но вы до этого уже были интегрированы в свое лесное общество, поэтому недоумеваете, зачем нужно усложнять налаженную жизнь, затрачивать дополнительные усилия, которые не ведут к улучшению условий и появлению новых плюшек.

давайте будем честными: разве здесь вас кто-то насильно принуждает учить казахский?
я, казах, на работе и дома общаюсь по-русски и жив до сих пор! в госорганы обращения пишу на русском и получаю ответ на русском, потому что в ответе написано: ответ дан на языке обращения!
где вы находите разные препоны из-за незнания казахского языка - непонятно! или просто пишете, чтобы написать?
давайте конкретно примеры: где вас отказались обслуживать или отказали в просьбе (заявлении) на основании незнания казахского языка?
если примеров не будет, то вы - тролли!
Профайл

§ bgb
Re: Вот так будет перевод на латинице.
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.12.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вы сами указали один нюанс, который упускается обычно)) Они приехали туда. Они там приезжие, ну типа как гости. А помним пословицу В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Примерно так у них получается. Потому - какие претензии могут быть?
Что касается "местных". Немало людей, не владеющих гос.языком, родились в нашей стране. Их Родина и родина (надеюсь понятно почему дважды) здесь!!! Они не приехали сюда, они не уезжали. Они родились и выросли и работали (-ют) здесь. Думаю, у немалой части нет цели уехать куда-либо. Но все же у людей возникают вынужденные мысли об отъезде. Почему? Ведь каждый понимает, что переезд в другое государство весьма нелегко и материально, и морально. Кто-то хорошо устроился. Но, немало уехавших сложно пережили, а кто-то и до сих пор переживает отъезд. Вслух мало кто будет об этом говорить.
Получается, что все таки присутствует нечто, что "ущемляет"? Причины какие? Только причины не "на публику" и "для отчетности", а реальные причины, о которых все же по углам в кухне говорим!!!!

спросите добринцова: как его из-за незнания госязыка щемят в его деятельности? почему он до сих пор живет здесь? предпринимательский климат здесь лучше! а еще: его никто не бьет за незнание госязыка!
государство пока говорит, что госязык надо знать, но нет принуждения! и нет повода к принуждению!
вот этот момент никто не озвучивает.
Профайл

§ Алиса
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

вы мне скажите - почему уезжают люди, которые не планировали уезжать, у кого уже 2-3 поколения здесь обосновались и причем весьма неплохо. Но они ...бах и ту - ту... Почему они сбежали если Цитата:
bgb:
но нет принуждения! и нет повода к принуждению!
??? НЕ понимаю!!!
Профайл

коматозник
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну , теперь ты понимаешь Карлуша как в начале прошлого века было трудно казахам и другим народам , которых затащили в состав СССР , когда пришла Советская власть со своим языком .

Историю учи, какая совецкая власть, куда тащила?
Всё случилось раньше и по любви.А дело было в Российской империи.

5555
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
вы мне скажите - почему уезжают люди, которые не планировали уезжать, у кого уже 2-3 поколения здесь обосновались и причем весьма неплохо. Но они ...бах и ту - ту... Почему они сбежали если Цитата:

Они не видят перспектив. Сами по себе они бы остались, но поскольку есть дети и они задумываются о них соотвественно используют возможность при которой им(детям) не придется "встраиваться" в общество. Уже сейчас видно тенденцию, что лет через 15-20 реально без знания каз яз не устроится на нормальную работу. При этом уровень образования падает (по моим оценкам).

46
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну , теперь ты понимаешь Карлуша как в начале прошлого века было трудно казахам и другим народам , которых затащили в состав СССР , когда пришла Советская власть со своим языком . Теперь ты сам на своей , так сказать шкуре , понимаешь какого это , когда ты жил не тужил и вдруг другой язык , чужой для тебя , потому что "так надо" .

А то через этот язык, получили образование, доступ к культурным ценностям , наукам ну итд. От абсолютной безграмотности к всеобщему среднему образованию. Или ты считаешь , что в то время был другой вариант? Не в обиду будет сказано, а чисто из логики. Ответь!

§ 112
Re: Вот так будет перевод на латинице.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
спросите добринцова: как его из-за незнания госязыка щемят в его деятельности?

Можно и у меня спросить..
Я такой же русскоязычный.
Ответ - никак..
Профайл

§ Алиса
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
При этом уровень образования падает (по моим оценкам).

это не только по вашим оценкам. Все кто соображает здраво, не отчетами и показателями, не курлы-курлынскими словами - это видят и говорят об этом. Но их не хотят слушать и слышать. Самое непонятное : кому это нужно! Это ведь касается всех детей страны- не зависимо ни от чего!Цитата:
5555:
Уже сейчас видно тенденцию, что лет через 15-20 реально без знания каз яз не устроится на нормальную работу.

А если реально!!! смотреть: на каком языке общаются на большинстве работ? - на любых?
Профайл
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