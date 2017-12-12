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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12832
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что - то, птички - не поют по утрам.

Улетели.Снег - кругом,кормиться - нечем... :lol:
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3866
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кормиться - нечем..

а кормушку сделать?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12832
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а кормушку сделать?

А зачем Кормушку - делать? Вот съездил в

магазин,купил - шарики,развесил на
дереве,пусть кушают.Только нужно,
чтобы 1 птичка их нашла. Через 5
минут,иут все будут.Не жадные,они-
Птички. Не то,что люди... :lol:
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Страница 638 из 638«1...636637638
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