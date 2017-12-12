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§ NG.kz
В Казахстане продолжится ретрансляция российских телеканалов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ретрансляция телеканалов "НТВ-Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Россия Культура" на территории Казахстана будет продолжена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций.
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Народный контроль
Re: В Казахстане продолжится ретрансляция российских телеканалов




Отправлено: 12.12.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем? Кому нужны эти каналы?

555197
Re: В Казахстане продолжится ретрансляция российских телеканалов




Отправлено: 12.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне

* КГСПС
Re: В Казахстане продолжится ретрансляция российских телеканалов
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А чтобы были. И чтобы я сам решал смотреть мне их или нет.
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