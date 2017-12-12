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§ NG.kz
Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на 500 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швейцарский фотограф Марсель Буркхард заявил, что больше не планирует поднимать "досадный вопрос" о компенсации за изображение чайки на купюре номиналом 500 тенге. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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§ сайлау курманов
Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2453
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Volonter
Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 12.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позорище...
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право вед
Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на...




Отправлено: 12.12.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
авторское право не является исключительным и влечет никаких материальных выгод.
поэтому ни о какой компенсации не может быть речи.
исключительными правами на использование изображения чайки на территории нашей страны данный человек не обладает.
поэтому максимум на что он может рассчитывать - это на признание своего авторства.

* Медный
Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1453
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.12.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Допустим, есть стих и у стиха есть автор.. я чужой стих прочитал речитативом - я автор стиха? :lol:
Надо сие творение (чайку с фото и чайку с купюры) дать на обработку искусственному интеллекту, он то разберётся воровство это или нет.. адвокатам это нельзя доверять :-)
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Рихард
Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на...




Отправлено: 12.12.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да один в один рисунок получается. и доводы, что подобных изображений великое множество не состоятельны.

* Медный
Re: Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1453
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.12.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну или вот... ещё один пример книга "Путь Абая" на кириллице, переписать на латиницу - можно под своим именем? :-x
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Гость
Не буду поднимать этот досадный вопрос - фотограф о чайке на 500 тенге




Отправлено: 12.12.17 - 13:12
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