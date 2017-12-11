|хотя здесь меня некоторые считают националистом, но напишу:
Цитата:
Гость:
А вот если ты хочешь интегрироваться, работать, тогда, да! Учи! Если раньше не выучил.
А в повседневной жизни, повторяю, никто ни кого не обязывает, говорить по немецки!
Цитата:
Маркс:
А вторая ситуация, это когда вы жили, не тужили и вдруг вам говорят, что теперь надо учить другой язык, потому что "так надо". Но вы до этого уже были интегрированы в свое лесное общество, поэтому недоумеваете, зачем нужно усложнять налаженную жизнь, затрачивать дополнительные усилия, которые не ведут к улучшению условий и появлению новых плюшек.
давайте будем честными: разве здесь вас кто-то насильно принуждает учить казахский?
я, казах, на работе и дома общаюсь по-русски и жив до сих пор! в госорганы обращения пишу на русском и получаю ответ на русском, потому что в ответе написано: ответ дан на языке обращения!
где вы находите разные препоны из-за незнания казахского языка - непонятно! или просто пишете, чтобы написать?
давайте конкретно примеры: где вас отказались обслуживать или отказали в просьбе (заявлении) на основании незнания казахского языка?
если примеров не будет, то вы - тролли!