/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Помогите, спасите бабу Машу!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Помогите, спасите бабу Машу!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30744
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня международный день прав человека. Мария Ивановна Кумачонок 1939 года рождения родилась в республике Беларусь. Ребенком прошла все суровые военные годы Великой Отечественной войны. В 1961 году (ей было 22 года) приезжает в Казахстан в село Жекеколь, Октябрьского района Тургайской области КазССР (Сейчас это село относится к Карасускому району Костанайской области).
Читать новость

Директор Пляжа
Re: Помогите, спасите бабу Машу!




Отправлено: 12.12.17 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Аллах так решил..

Ты уже глашатай Аллаха?
Тут Гундяев на днях сказал, что ВОВ - это божья кара.
Ты видимо в одной бурсе с ним обучался.

§ Victor Yang
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9923
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то непонятно - она без документов жила всё это время?
Профайл

андрей
Re: Помогите, спасите бабу Машу!




Отправлено: 12.12.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я тоже два раза перечитал , а почему без документов ???? Просрочены ,сгорели ,потеряла или просто не стала менять в 90х , думая что здесь не останется ???? О главном то как раз в статье история умалчивает .

* КГСПС
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.12.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть ты не в ответе за своих родителей и все перекладываешь на государство?

Вынужден перейти на понятный для ВАС язык. ТЫ за базар то когда-нибудь ответишь. И не через монитор, а в реале. Это твоё кредо перекладывать всё с больной головы на здоровую. У меня старики в порядке , поручить заботу о них государству, всё равно, что заживо похоронить.

[Исправлено: КГСПС, 12.12.2017 - 12:46]
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 12.12.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что-то непонятно - она без документов жила всё это время?


Вот так вот и получается!
Есть трудовая, есть копии документов рождения дочерей (восстановленные), есть ответы посольства Белорусии (она там родилась в 1939 году) о том что записи не сохранились. Этот ответ заверен гербовой печатью РК судьи Сорокиной из Карасуского районного суда Костанайской области.
Больше ничего! По крайней мере миграционные службы и миграционная полиция о ней ничего не смогла найти. А может не хотели, ведь что с нее можно взять!
Вот такие "приколы" нашего "городка"
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 3
Всего: 215

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх