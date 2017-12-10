Кушмурунец23 Re: Помогите, спасите бабу Машу! #34





(Пользователи) Сообщений: 141

Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:54 Цитата: Victor Yang:

Что-то непонятно - она без документов жила всё это время?



Вот так вот и получается!

Есть трудовая, есть копии документов рождения дочерей (восстановленные), есть ответы посольства Белорусии (она там родилась в 1939 году) о том что записи не сохранились. Этот ответ заверен гербовой печатью РК судьи Сорокиной из Карасуского районного суда Костанайской области.

Больше ничего! По крайней мере миграционные службы и миграционная полиция о ней ничего не смогла найти. А может не хотели, ведь что с нее можно взять!

Вот такие "приколы" нашего "городка"