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§ NG.kz
Сотни актюбинцев выигрывают иски у банков благодаря Ratel.kz
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актюбинцы «потрошат» местные филиалы банков. Банкиры после взимания незаконных комиссионных за ведение ссудного счета возвращают заемщикам незаконно полученные с них деньги. После материала на нашем сайте в горсуд Актобе поступило более 800 исков на недобросовестных банкиров.
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* сайлау курманов
Re: Сотни актюбинцев выигрывают иски у банков благодаря Ratel.kz
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2452
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
благодаря кредитам закупалось оборудование , недвижимость , за что искренне благодарен БЦК, однако это все теряет свою ликвидность, квартиры , дома , коттеджи , магазины и другое , стремительно падают в цене
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