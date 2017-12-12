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§ NG.kz
новые камеры на дорогах Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает что за новые камеры появились на дорогах Костаная? (по проспекту Абая в логу, на трассе между Костанаем и Затобольском, на КЖБИнском мосту) Какие нарушения они фиксируют или они чисто в наблюдательных целях?
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Алексей
Re: новые камеры на дорогах Костаная




Отправлено: 12.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это система АВТОУРАГАН. В гугле много информации.

Гость
новые камеры на дорогах Костаная




Отправлено: 12.12.17 - 11:26
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