Цитата: Добринцофф:

они больше декоративные,но раз старший сказал использовать зеленые технологии ЭКСПО

На самом деле нет, не декоративные. НО в другом климате! У нас же дешман воткнули. Конечно он будет моргать, он просто тупо не расчитан на наши условия. Откуда вот они их притащили? Так вот там оно всё отличненько работает и не даёт стробо-эффектов. Лично видел в каждом Китайском парке. А у нас климат другой.



[Исправлено: Shegendalf, 12.12.2017 - 11:28]