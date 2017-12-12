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§ NG.kz
Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно писали о современном освещении на въезде в Лисаковск. Спорили много. Вот там видео, все понятно без слов. Напомню сумма такого освещения - 26 млн. 607 тыс. Видео не мое, автору спасибо.
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§ Timur Kazbekov
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 12.12.17 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в Костанае на улице Лермонтова новые фонари освещения такой стробоскопический эффект дают. Если на той неделе только парочка фонарей моргала, то вчера моргали все! А сумма вложена в них не меньше. Есть видео, не знаю как приложить
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Гость
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)




Отправлено: 12.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый, ваш выход. :lol: :lol: :lol:

§ dandiv
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.12.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Timur Kazbekov:
Есть видео, не знаю как приложить

На ютуб залить, а сюда ссылку выложить.
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§ Volonter
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 12.12.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Timur Kazbekov:
на улице Лермонтова новые фонари освещения такой стробоскопический эффект дают

Поддерживаю! Первый раз когда увидел, выезжая в полутьме с Красносельской - думал, что это моргающую гирлянду к НГ повесили, ан нет - осветили улицу)))
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* Добринцофф
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Добринцофф


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Сообщений: 5622
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чё и говорил,солнечные светильники они больше декоративные,но раз старший сказал использовать зеленые технологии ЭКСПО ,значит надо использовать,в итоге угорели два раза,первый раз на выставке,а теперь ещё на этих "экономичных" зелёных технологиях будем влетать.
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* Shegendalf
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 12.12.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
они больше декоративные,но раз старший сказал использовать зеленые технологии ЭКСПО

На самом деле нет, не декоративные. НО в другом климате! У нас же дешман воткнули. Конечно он будет моргать, он просто тупо не расчитан на наши условия. Откуда вот они их притащили? Так вот там оно всё отличненько работает и не даёт стробо-эффектов. Лично видел в каждом Китайском парке. А у нас климат другой.

[Исправлено: Shegendalf, 12.12.2017 - 11:28]
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* Добринцофф
Re: Современное освещение на въезде в Лисаковск (видео)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5622
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
НО в другом климате!

Про климат согласен,у меня летом то-же двор всю ночь светился зарядки хватало,а щас часа 2 поработает и всё.
Цитата:
Shegendalf:
Конечно он будет моргать, он просто тупо не расчитан на наши условия

Моргают это другие ,на Лермонтова они от электричества работают.
А эти солнечные в Лисаковске просто не светят ни фига.
Вот посмотрите

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