Цитата: bgb:

почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался! работают простыми слесарями, прачками и т.п.

это все терпели и терпят ради своих детей!

вы сами указали один нюанс, который упускается обычно)) Они приехали туда. Они там приезжие, ну типа как гости. А помним пословицу В чужой монастырь со своим уставом не ходят . Примерно так у них получается. Потому - какие претензии могут быть?

Что касается "местных". Немало людей, не владеющих гос.языком, родились в нашей стране. Их Родина и родина (надеюсь понятно почему дважды) здесь!!! Они не приехали сюда, они не уезжали. Они родились и выросли и работали (-ют) здесь. Думаю, у немалой части нет цели уехать куда-либо. Но все же у людей возникают вынужденные мысли об отъезде. Почему? Ведь каждый понимает, что переезд в другое государство весьма нелегко и материально, и морально. Кто-то хорошо устроился. Но, немало уехавших сложно пережили, а кто-то и до сих пор переживает отъезд. Вслух мало кто будет об этом говорить.

Получается, что все таки присутствует нечто, что "ущемляет"? Причины какие? Только причины не "на публику" и "для отчетности", а реальные причины, о которых все же по углам в кухне говорим!!!!