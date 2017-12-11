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§ NG.kz
Вот так будет перевод на латинице.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил в магазине молоко и дома увидел перевод на латинице.Как думайте стоит пить или воздержатся.
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§ Алиса
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3863
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.12.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался! работают простыми слесарями, прачками и т.п.
это все терпели и терпят ради своих детей!

вы сами указали один нюанс, который упускается обычно)) Они приехали туда. Они там приезжие, ну типа как гости. А помним пословицу В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Примерно так у них получается. Потому - какие претензии могут быть?
Что касается "местных". Немало людей, не владеющих гос.языком, родились в нашей стране. Их Родина и родина (надеюсь понятно почему дважды) здесь!!! Они не приехали сюда, они не уезжали. Они родились и выросли и работали (-ют) здесь. Думаю, у немалой части нет цели уехать куда-либо. Но все же у людей возникают вынужденные мысли об отъезде. Почему? Ведь каждый понимает, что переезд в другое государство весьма нелегко и материально, и морально. Кто-то хорошо устроился. Но, немало уехавших сложно пережили, а кто-то и до сих пор переживает отъезд. Вслух мало кто будет об этом говорить.
Получается, что все таки присутствует нечто, что "ущемляет"? Причины какие? Только причины не "на публику" и "для отчетности", а реальные причины, о которых все же по углам в кухне говорим!!!!
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ответка
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 10:39
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
почти все мои друзья, выехавшие, например, в германию, учили немецкий язык. и никто не возмущался!


ты путаешь.
Официальным языком и языком делопроизводства в Германии является немецкий язык (на нём говорит более 95 % населения).
две большие разницы.
думаю все понятно.

Гость
Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 12.12.17 - 11:29
Комментарий проходит проверку.
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