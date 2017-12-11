Цитата: Сергей_я:

Это обычная политика. К сведению, допинг там у всех есть. Просто кому-то можно, а тем кто не прогибается под СШП - тому низя.

При чём здесь СШП ? На олимпиаде в Сочи нужна была победа России и лично Путина , любой ценой . Руководство спорта от государство сознательно пошло (не думаю что они осмелились пойти на это без благословения царя) на применение допинга спортсменами для получения побед , вмешавшись в экспертизу , подменив пробы . Победы получили , но не учли , что Россия не весь мир и шило в мешке не утаишь . Прошло время , факты вылезли , медали МОК отозвал и победы аннулировал , тогдашнему руководству в лице Мутко пожизненный запрет на посещение олимпийских игр . И ? Какие выводы сделал Кремль и Сергей ? Опять во всём виноват Запад и США , кругом враги , Мутко на повышение , всем бойкот . Кадыров вообще за всех чеченцев решил и заявил , что от Чечни ни кто не поедет .