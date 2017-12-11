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≡ Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30742
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, заявила глава комиссии Софья Великая.
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спортсмен
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 12.12.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
учавствовать с равными среди равных практически?


да, равными. там будут например лыжники из Африки,они всех порвут.

спортсмен
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 12.12.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отстранили всех из-за предателя.
из-за-царапин на бутыльках. все - больше царапин ничего нет.
а этот - долго не проживет, каждого стука теперь боится.
достойная жизнь. продался за квартиру и машину.

Хохол
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 12.12.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Это обычная политика. К сведению, допинг там у всех есть. Просто кому-то можно, а тем кто не прогибается под СШП - тому низя.

При чём здесь СШП ? На олимпиаде в Сочи нужна была победа России и лично Путина , любой ценой . Руководство спорта от государство сознательно пошло (не думаю что они осмелились пойти на это без благословения царя) на применение допинга спортсменами для получения побед , вмешавшись в экспертизу , подменив пробы . Победы получили , но не учли , что Россия не весь мир и шило в мешке не утаишь . Прошло время , факты вылезли , медали МОК отозвал и победы аннулировал , тогдашнему руководству в лице Мутко пожизненный запрет на посещение олимпийских игр . И ? Какие выводы сделал Кремль и Сергей ? Опять во всём виноват Запад и США , кругом враги , Мутко на повышение , всем бойкот . Кадыров вообще за всех чеченцев решил и заявил , что от Чечни ни кто не поедет .

Народный контроль
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 12.12.17 - 10:59
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 12.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не знаю прямо,по всем фронтам позорятся. Стыдно за таких вот соседей.

Гость
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018




Отправлено: 12.12.17 - 11:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018




Отправлено: 12.12.17 - 11:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018




Отправлено: 12.12.17 - 11:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018




Отправлено: 12.12.17 - 11:21
Комментарий проходит проверку.
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