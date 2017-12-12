Алиса Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9005





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3862

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:25 Цитата: Добринцофф:

бесплатно было

вот я не помню бесплатности)) но, в любом случае, это было доступно каждой семье. И котлеты рыбные помню - терпеть их не могла и до сих пор на них детская реакция аукается))) А в остальном, да 1 рубль - это очень много разного можно было взять ребенку: и мороженое (от 7 - молочное до 20 копеек - пломбир) и пирожки ливерные (или 3 или 4 копейки - не помню точно)- ммм, фик их щас найдешь. А против тогдашнего автовокзала через дорогу между домами типа чебуречной была. Блин, какие там вкусные беляши были. Всегда свежайшие, всегда там очереди были. Обожала, когда была в том районе их там покупать и уминать)))