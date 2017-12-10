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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30739

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:47 Сегодня международный день прав человека. Мария Ивановна Кумачонок 1939 года рождения родилась в республике Беларусь. Ребенком прошла все суровые военные годы Великой Отечественной войны. В 1961 году (ей было 22 года) приезжает в Казахстан в село Жекеколь, Октябрьского района Тургайской области КазССР (Сейчас это село относится к Карасускому району Костанайской области).

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