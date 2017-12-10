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§ NG.kz
Помогите, спасите бабу Машу!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30739
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня международный день прав человека. Мария Ивановна Кумачонок 1939 года рождения родилась в республике Беларусь. Ребенком прошла все суровые военные годы Великой Отечественной войны. В 1961 году (ей было 22 года) приезжает в Казахстан в село Жекеколь, Октябрьского района Тургайской области КазССР (Сейчас это село относится к Карасускому району Костанайской области).
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Гость
Помогите, спасите бабу Машу!




Отправлено: 12.12.17 - 08:31
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* Victor Yang
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9923
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то непонятно - она без документов жила всё это время?
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Гость
Помогите, спасите бабу Машу!




Отправлено: 12.12.17 - 09:28
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