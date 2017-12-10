Обликоморале У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4228

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:29 Цитата: Максим:



Ога, пока Меченный со компанией не начал её развал.

89-91 говоришь, так ты мне уже времена перехода на рыночную экономику лепишь. Старые связи порушили, новые не создали. Давай не будем басни тут заливать, как ты голодовал и на двух буханках хлеба выживал. Мели Емеля, твоя неделя.

Вот кстати оголодавшие парни из Новокузнецка, в 87 ..на спартакиаде.



А это несуществующее с\х и его труженики, едят морскую капусту во время обеда в поле.



Даже воды питьевой в кранах не было и продавалась она в таких банках ))

