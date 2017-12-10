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≡ У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мукомолы и трейдеры не поднимают цену за тонну пшеницы 3-го класса выше 35 000, но чаще она еще меньше. В среднем по области это ниже себестоимости. Местное зерно на мельницах вытесняется более дешевым российским.
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§ Обликоморале
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4228
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.12.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максим:

Ога, пока Меченный со компанией не начал её развал.
89-91 говоришь, так ты мне уже времена перехода на рыночную экономику лепишь. Старые связи порушили, новые не создали. Давай не будем басни тут заливать, как ты голодовал и на двух буханках хлеба выживал. Мели Емеля, твоя неделя.
Вот кстати оголодавшие парни из Новокузнецка, в 87 ..на спартакиаде.

А это несуществующее с\х и его труженики, едят морскую капусту во время обеда в поле.

Даже воды питьевой в кранах не было и продавалась она в таких банках ))
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Гость
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая




Отправлено: 12.12.17 - 03:05
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§ saba
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 12.12.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я в 1980 г в Новокузнецке, насчет еды не скажу, не помню, наверное была, раз не помню, но курева не было точно, мужики с жестяными коробками ходили с махрой прокопьевской
Профайл

Гость
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая




Отправлено: 12.12.17 - 05:24
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