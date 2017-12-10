Цитата: Гера:

тогда только установление юридического факта, без него ни как, при том я не верю что если работала в совхозе и ей выдавали заработную плату за всю жизнь не потребовали паспорт, просто возможно эту женщину в свое время дети перекидывали из одной страны в другую?



там на сайте ее трудовая, сканы выложены. Две страницы: приняли на работу и последняя запись уволена в связи с реорганизацией ТОО Жекеколь! Там и даже здесь есть фото где о ней просил о помощи один из ее бывших руководителей этого совхоза! написано по русски а вырезка из шгазеты на казахском языке.

Не верится? Вот я офигел, от всего этого! Когда узнал о ней, я не мог поверить!