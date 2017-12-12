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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5620
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Добринцофф,так ты с детства - торгуешь?...

В детстве основной заработок был -это когда цыгану бутылки сдашь,торговля уже в школе началась в классе 7-8,а пельмени потом были .
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5620
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
За 1р20 коп неделю школе в столовкепоешь

А разве не бесплатно было?Чё то я этот момент не помню,кормили кашей или рыбными котлетами,как то особо не ели, больше баловались.
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