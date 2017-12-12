Добринцофф Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9002





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:12 Цитата: kbkz1980:

За 1р20 коп неделю школе в столовкепоешь

А разве не бесплатно было?Чё то я этот момент не помню,кормили кашей или рыбными котлетами,как то особо не ели, больше баловались.