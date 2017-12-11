Хохол Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на... #2







Отправлено: - 20:57 Цитата: Читатель 1:

Молодцы, кто отказался из принципа!

В чём молодцы ? Поймали на допингах , наказали за это , отстранив страну от участия под своими флагом и вместо того что б признать себя виновными , некоторые встали в позу и пошли на принцип . Кто не виновен почему не должен участвовать в самом важном для себя экзамене жизни ? Какие флаги и гимны заменят многолетние тренировки и тяжёлую работу над самим собой ? Да любой спортсмен уже давно товар , который уже давно и продаётся и покупается . Можно быть конечно же идейным , тока кому от этой идейности будет лучше ?