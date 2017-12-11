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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3458
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А духовка иногда моется?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
ебее иногда дешевле бывает , смотря

А мне кто то сказал что оттуда на Казахстан редко доходит и нужен какой то посредник..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
духовка иногда моется?

Духовка чистая, просто рабочая.
У нас к слову две их..
Тебе важна чистота в приготовлении?
Смею заверить, так не бывает..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вроде это уже вчерашний день.

Картоха и мясо это не только вчерашний у меня, а и будущий день..
Сейчас попробовал, изюмительно..
Раньше помню это только капиталисты такое делали..
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1501
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.12.17 - 21:01
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3458
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Духовка чистая, просто рабочая.
У нас к слову две их..
Тебе важна чистота в приготовлении?
Смею заверить, так не бывает..

Бывает,просто мыть надо и за чистотой следить.

Цитата:
112:
Сейчас попробовал, изюмительно..

Ану кажи своё варево,а то можа для понту горшки пустые в духовку поставил
:lol:
Или еда неприглядная получилась,ну так она всегда такая у тебя :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ану кажи своё варево,а то можа для понту го

Пока отдыхаю..
А то чо бы я понтовался как некоторые, накупившие готовой еды в чебуречных и илитах?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, что то получилось..
На сметане..



Кстати это кипелово по бокам..
Для тех кто любит чистоту и выкидывает еду если что..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вкусно пока..
Вкуса детства конечно нет, но все же приятно..
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