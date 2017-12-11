Цитата: Карамерген:

И мне например за всю мою жизнь, от рождения тут, ну ни разу не понадобилось знание "гос" языка.

Ну и ? Какой смысл в твоём утверждении ? Что все как и ты должны от рождения и до самой смерти проживая в Казахстане не применять и не пользоваться государственным языком ? Вот поэтому и идёт переименование всего и вся . Что б таким как ты всё таки понадобилось .