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§ NG.kz
Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла решение поддержать тех российских атлетов, которые выразили готовность участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, заявила глава комиссии Софья Великая.
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Читатель 1
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 11.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, кто отказался из принципа!))) (уже победители над обстоятельствами) А кто поедет - меньше золота морального права не имеют привозить. (иначе - чего ездили?)

Хохол
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 11.12.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Молодцы, кто отказался из принципа!

В чём молодцы ? Поймали на допингах , наказали за это , отстранив страну от участия под своими флагом и вместо того что б признать себя виновными , некоторые встали в позу и пошли на принцип . Кто не виновен почему не должен участвовать в самом важном для себя экзамене жизни ? Какие флаги и гимны заменят многолетние тренировки и тяжёлую работу над самим собой ? Да любой спортсмен уже давно товар , который уже давно и продаётся и покупается . Можно быть конечно же идейным , тока кому от этой идейности будет лучше ?

антон
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 11.12.17 - 21:03
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, о чем я и говорил..
А то Милонов, миноловщина..
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кустанаец 1
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 11.12.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно , надо ехать и порвать там всех, главное американских и наших немецких спортсменов . Больше всех на допинге америкосы сидят, мужиков в баб переделанных выставляют в легкой атлетике и у всех рты закрыты им все можно получается

§ 112
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...
112


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Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
надо ехать и порвать там всех, главное американских и наших немецких сп

Для тебя важнее порвать или учавствовать с равными среди равных практически?
Если "порвать", то почему без твоего участия?
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коматозник
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 11.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
флагом и вместо того что б признать себя виновными , некоторые встали в позу и пошли на принцип

Так никто и не признал, что позы то расписывать, чай не камасутра.А к то из остальных чист? Амеры, шведы? Сплошь типа астматики.С другой стороны их надо к паралимпийцам, а то как то неудобно с больными состязаться.Политикус, это , политикус.

Иолис
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...




Отправлено: 11.12.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь и футбольную сборную РФии дисквалифицируют.

§ 112
Re: Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом на...
112


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Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Теперь и футбольную сборную РФии дисквалифицируют.

Ога, которая занимае последние места?Ей это негрозит..
Наоборот, ей нужно подражать..
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