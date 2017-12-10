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§ NG.kz
Помогите, спасите бабу Машу!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня международный день прав человека. Мария Ивановна Кумачонок 1939 года рождения родилась в республике Беларусь. Ребенком прошла все суровые военные годы Великой Отечественной войны. В 1961 году (ей было 22 года) приезжает в Казахстан в село Жекеколь, Октябрьского района Тургайской области КазССР (Сейчас это село относится к Карасускому району Костанайской области).
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§ Кушмурунец23
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Кушмурунец23


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Сообщений: 140
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 11.12.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гера:
тогда только установление юридического факта, без него ни как, при том я не верю что если работала в совхозе и ей выдавали заработную плату за всю жизнь не потребовали паспорт, просто возможно эту женщину в свое время дети перекидывали из одной страны в другую?

там на сайте ее трудовая, сканы выложены. Две страницы: приняли на работу и последняя запись уволена в связи с реорганизацией ТОО Жекеколь! Там и даже здесь есть фото где о ней просил о помощи один из ее бывших руководителей этого совхоза! написано по русски а вырезка из шгазеты на казахском языке.
Не верится? Вот я офигел, от всего этого! Когда узнал о ней, я не мог поверить!
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§ КГСПС
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
КГСПС


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Сообщений: 277
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.12.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Раз мать при смерти, дочь обязана остаться и не волнует..
Или помочь ей тем же уходом, кто за ней должен следить то?

А вот здесь скажем спасибо нашему государству, для которого ты становишься человеком без статуса, если вынужден оставить работу и ухаживать за престарелыми родителями, чтобы не нанимать непонятно каких сиделок и не отдавать в приют. В отличие от РК в Беларуси и России в такой ситуации дети получают статус соц.работника со всеми вытекающими. А вы говорите, стариков бросают.
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§ Кушмурунец23
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Кушмурунец23


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Сообщений: 140
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 11.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
112:
Раз мать при смерти, дочь обязана остаться и не волнует..
Или помочь ей тем же уходом, кто за ней должен следить то?

Так дочь является гражданкой Украины. переехала туда на постоянное место жительства и приняла украинское гражданство в начале 90-х!
И по нашим казахстанским законам у нее есть ограничение по проживанию здесь в Казахстане! Вот как тот так, господин 112
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§ КГСПС
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.12.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:

Мой комментарий на бред 112-го, был о том, что даже будучи гражданином РК, всё не просто. Государство вынуждает бросать стариков.
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§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


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Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Мой комментарий на бред 112-го, был о том, что даже будучи гражданином РК, всё не просто. Гос

Да ладно то сочинять..Ты изучил документы лично?
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§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


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Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
начале 90-х!
И по нашим казахстанским законам у нее есть ограничение по проживанию здесь в Казахстане

В этом виноват я?
А что мешает продлить визу?
Я например россиянину одному делаю такое..
Украинцам нельзя?
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§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
если вынужден оставить работу и ухаживать за престарелыми родителями,

Хм..
Очень чудовищно конечно..
Для тебя работа важнее твоих родителей?
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§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
потом горбатилась всю свою жизнь дояркой в совхозе Жекекольский!!! Тут вопрос еще? Какое у нее гражданство? Ведь "эти" утверждают что "на наша"
Ее просто обязаны депортировать из Казахстана!

Так почему не депортируют?
Почему ты, вместо того чтобы просто помочь, нагнетаешь ситуацию?
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§ 112
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 7849
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя сам каюсь часто, что не вовремя все..
Казалось бы, приехали родоки спустя 35 лет..
Все это на совести детей будет, поверьте..
Всем остальным начхать..
Это только твои родители и ты только их ребенок..
И вот только не нужно отмазок на кого то, на государство, на общественность, на еще кого то..
Аллах так решил..
И так решает..
Но ты обязан следовать его канонам и помогать родителям, хотя бы уйти в последний путь..
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§ Житель Солнца
Re: Помогите, спасите бабу Машу!
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 11.12.17 - 21:54
Комментарий удален модератором.
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