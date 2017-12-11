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§ NG.kz
Вот так будет перевод на латинице.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил в магазине молоко и дома увидел перевод на латинице.Как думайте стоит пить или воздержатся.
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Карамерген
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Потому что не зная языка страны в которой живут
Одного из них, любезный) И мне например за всю мою жизнь, от рождения тут, ну ни разу не понадобилось знание "гос" языка. Смотрите на положение вещей здраво.

Директор Пляжа
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Потому что не зная языка

Ты это, прежде чем тут очередной "умный вещь сказать",посмотри как в нем коренные ошибаются. И да, у нас два языка, ты видимо не знаешь этого.
Кстати, один Арман тут все по существу сказал. Не в бровь, а в глаз.

§ Житель Солнца
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 11.12.17 - 21:49
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Житель Солнца
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 11.12.17 - 21:52
Комментарий удален модератором.
Профайл

гость
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Одного из них, любезный) И мне например за всю мою жизнь, от рождения тут, ну ни разу не понадобилось знание "гос" языка. Смотрите на положение вещей здраво

Видимо за пределы северного Костаная не выезжали. Съездить бы Вам на юга РК, где русские или украинцы на гос.языке прекрасно разговаривают.

§ Житель Солнца
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Житель Солнца


(Пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 21.06.11
Отправлено: 11.12.17 - 22:05
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
И мне например за всю мою жизнь, от рождения тут, ну ни разу не понадобилось знание "гос" языка.

Ну и ? Какой смысл в твоём утверждении ? Что все как и ты должны от рождения и до самой смерти проживая в Казахстане не применять и не пользоваться государственным языком ? Вот поэтому и идёт переименование всего и вся . Что б таким как ты всё таки понадобилось .

zas
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 22:28
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
И да, у нас два языка, ты видимо не знаешь этого.

У кого у вас ? У бурятов ? Не знал . Прям таки два государственных и обоих одинаковый статус ? Ты в конституцию хоть заглядывал , писака ? Толерантное отношение государства к таким умникам , которые не в состоянии освоить язык государства и приводит к таким ситуациям , когда уже надпись на банке с молоком приводит некоторых в ступор .

Гость
Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 22:53
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