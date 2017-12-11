Цитата: 112:

Духовка чистая, просто рабочая.

У нас к слову две их..

Тебе важна чистота в приготовлении?

Смею заверить, так не бывает..



Бывает,просто мыть надо и за чистотой следить.



Цитата: 112:

Сейчас попробовал, изюмительно..



Ану кажи своё варево,а то можа для понту горшки пустые в духовку поставил



Или еда неприглядная получилась,ну так она всегда такая у тебя