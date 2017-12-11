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§ NG.kz
Вот так будет перевод на латинице.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил в магазине молоко и дома увидел перевод на латинице.Как думайте стоит пить или воздержатся.
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§ Добринцофф
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5616
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Даже если и на латиннице, то где прикол то?
Это как смеяться над Хундаем или Хуавеем, но мы же покупаем эти продукты..

А чего тут смешного? Я вот на хундае езжу, хундаевод так сказать, ну и с хуавея сейчас пишу.
Профайл

Тата
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Логан:
а, если к примеру я Русский и обращаюсь в гос орган или в сфере обслуживание на Русском языке а мне не отвечают, это как?

Это грозит наказанием должностному лицу по КоАП:
Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках
1. Отказ должностного лица в принятии документов, обращений физических и юридических лиц, а также нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, -
влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
5. Ограничение прав физических лиц в выборе языка, дискриминация по языковым признакам -
влекут штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.

Логан
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тата:
Логан:
а, если к примеру я Русский и обращаюсь в гос орган или в сфере обслуживание на Русском языке а мне не отвечают, это как?

Это грозит наказанием должностному лицу по КоАП:
Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках
1. Отказ должностного лица в принятии документов, обращений физических и юридических лиц, а также нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, -
влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
5. Ограничение прав физических лиц в выборе языка, дискриминация по языковым признакам -
влекут штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.

а если Казах обратился на казахском языке, а ему не ответили, на территории рк?

!
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 15:09
Комментарий удален модератором.

Тата
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Логан:

Не в гос.учреждении, имеете в виду?
Статья 6. Забота государства о языках
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

§ Victor Yang
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9921
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Логан:
а если Казах обратился на казахском языке, а ему не ответили, на территории рк?

То же самое, по идее:
Цитата:
Логан:
Это грозит наказанием должностному лицу по КоАП:
Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках
1. Отказ должностного лица в принятии документов, обращений физических и юридических лиц, а также нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, -
влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
5. Ограничение прав физических лиц в выборе языка, дискриминация по языковым признакам -
влекут штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.
Профайл

Вова
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На латинице наверно будет Pisken sut, но это не точно

§ Затоболец
Re: Вот так будет перевод на латинице.
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.12.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
На латинице наверно будет Pisken sut, но это не точно

неа, будет "toplionniy' su't"
Профайл

Дмитрий
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 18:25
Комментарий удален модератором.

Азамат
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На латинице будет pisken su't

Ольга
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму почему сразу нас в Россию посылают?Мои родители и я тут родились
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