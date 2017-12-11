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Логан:
а если Казах обратился на казахском языке, а ему не ответили, на территории рк?
То же самое, по идее:
Цитата:
Логан:
Это грозит наказанием должностному лицу по КоАП:
Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках
1. Отказ должностного лица в принятии документов, обращений физических и юридических лиц, а также нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, -
влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
5. Ограничение прав физических лиц в выборе языка, дискриминация по языковым признакам -
влекут штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.