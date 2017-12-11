Знающий Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге #4







Отправлено: - 10:41 Превратили бокс в не понятно что . Что за супермены , что ни бой то чуть ли не самый самый , и бои каждую неделю и с разными участниками и все за звания чемпиона как не откроет спорт сайты . ВКП б , ВЦСПС , ОСВИАХИМ .....версии язык сломаешь. Молодцы американцы пропихивают всё на ура , им бабло нам гордость .