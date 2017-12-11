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≡ Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский боксер Иван Дычко одержал свою третью победу на профессиональном ринге, причем сделал это он это в очередной раз досрочно. Соперником Ивана был мексиканский боксер Карлос Сандовал, а сам бой завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.
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Ксковский
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге




Отправлено: 11.12.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он че с тренером дерется :lol: вахах

777
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге




Отправлено: 11.12.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не с теми связался Ваня, каике-то проходимцы рядом

спортсмен
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге




Отправлено: 11.12.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на видео соперник Дычко - вроде как 112.
похож.

Знающий
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге




Отправлено: 11.12.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Превратили бокс в не понятно что . Что за супермены , что ни бой то чуть ли не самый самый , и бои каждую неделю и с разными участниками и все за звания чемпиона как не откроет спорт сайты . ВКП б , ВЦСПС , ОСВИАХИМ .....версии язык сломаешь. Молодцы американцы пропихивают всё на ура , им бабло нам гордость .

§ Обликоморале
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4228
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Ваня сам же и говорит, серьезных противников пока ему не ставят.
Всему свое время. Будет и на его улице праздник. :lol:
Профайл

Тренер
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге




Отправлено: 11.12.17 - 11:03
Комментарий удален модератором.

§ peshexod
Re: Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.12.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ивану статистика пока нужна, таких соперников подбирают, которые её не испортят
Профайл

Гость
Иван Дычко рассказал о своем третьем поединке на профи-ринге




Отправлено: 11.12.17 - 20:07
Комментарий проходит проверку.
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