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≡ Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по собственному желанию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по собственному желанию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию подтвердили в орготделе акимата Тарановского района. Последним днем работы Утеулина было 30 ноября. Сейчас исполняет обязанности первого руководителя заместитель акима Мирас Ахметов.
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Алексей
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 07.12.17 - 23:45
Комментарий удален модератором.

Киндришов
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 08.12.17 - 12:42
Комментарий удален модератором.

АВК
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 08.12.17 - 21:33
Комментарий удален модератором.

100
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 11.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Испергенов прийдет с акмолинской
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Страница 3 из 3«123
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