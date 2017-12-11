Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9541





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5137

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:32 Цитата: 1952:



Сизо. Я не плачу пенсионку. Я знаю что меня потом надует государство, зачем я потом буду растраиватся . Это вы современые пенсы тепличные, прикормленые сидите на форумах. Мы в старости будет пахать что б хлеб купить. Будем пока незагнемся, у нас выбора не будет. Да же если дети будут помогать я не смогу у них сидеть на шеи.