Логан:

а если Казах обратился на казахском языке, а ему не ответили, на территории рк?

Логан:

Это грозит наказанием должностному лицу по КоАП:

Статья 75. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о языках

1. Отказ должностного лица в принятии документов, обращений физических и юридических лиц, а также нерассмотрение их по существу, мотивированные незнанием языка, -

влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

5. Ограничение прав физических лиц в выборе языка, дискриминация по языковым признакам -

влекут штраф на должностных лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.