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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик часть 3
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 11.12.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю почему только щас ты такое купил. Вроде это уже вчерашний день.

на балконе в коробочке такие лежат . даже не помню когда готовили . в 80-х что ли ...
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§ аргентина -ямайка
Re: Флуд и оффтопик часть 3
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 11.12.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику.
На тряпки еще не пойму,

на ебее иногда дешевле бывает , смотря что . нужно сравнивать . там тоже китайцы выставляются .нужно только доставку по всему миру ставить в фильтр . с амазона раньше было выгодно заказывать , сейчас не знаю
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3456
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
даже не помню когда готовили . в 80-х что ли

Да в 80х,у мамы они без крышек были,так она тестом горлышко залепляла.
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5616
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
так она тестом горлышко залепляла.

На зеленом когда торговали,там в ларьке в таких горшочках готовили гречку,картошку и сверху тестом закрывали ,оно потом пропекалось получалась лепешка,вкусно ,очередь там постоянно была 60-65 тнг такой горшочек с едой стоил.
Горшочки потом сдавать на до было.
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читатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
на балконе в коробочке такие лежат . даже не помню когда готовили . в 80-х что ли ...


аналогично. лежат. выбрасывать жалко.

Юрист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.12.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
На зеленом когда торговали,там в ларьке в таких горшочках готовили гречку,картошку и сверху тестом закрывали ,оно потом пропекалось получалась лепешка,вкусно ,очередь там постоянно была 60-65 тнг такой горшочек с едой стоил.
Горшочки потом сдавать на до было.

О боже мой!!! Через что вы прошли!!! Зато сейчас живете без проблем. Сам себе господин. :-) :-(

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.12.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общество потихоньку готовят к переменам:

Цитата:
Что касается обоснования сути предложений, то, по оценкам Азамата Джолдасбекова, «нет на самом деле проблемы долларизации депозитной базы. А есть нелогичное для меня уравнивание условий порядка и хранения KZT и USD в банках. Если тенге — это кредитный ресурс для банков, покупаемый у вкладчиков и затем продаваемый в виде кредитов, то доллары — это за небольшими исключениями совсем не кредитный ресурс, поскольку кредитовать в долларах казахстанским банкам особенно некого по причине отсутствия у подавляющего большинства заемщиков входящих потоков в долларах».

Согласно суровым по отношению к долларовым депозиторам оценкам автора записей, доллары следует рассматривать просто как некое имущество, принимаемое банками на кастодиальное сохранение, и платить за такое хранение должны не банки, не кредитующие в долларах, а сами вкладчики. Принимаемые банками доллары предлагается вообще не учитывать как депозиты. И «больше не думать про долларизацию или дедолларизацию. Наша национальная валюта — тенге, значит и депозитной базой можно считать только совокупные тенговые депозиты».

Единственным смягчающим обстоятельством может стать готовность депозиторов продавать доллары банкам на определенный срок, без обязательства возвращать их вкладчику по первому требованию. Для этого нужно внести серьезные изменения в гражданское законодательство. Причем Азамат Джолдасбеков говорит о возможности затрагивания и тенговых депозитов, которые должны также сдвигаться в сторону срочности. По его оценкам, «с одной стороны, нам, как вкладчикам, это будет неудобно: банки нас разбаловали возможностью снимать деньги со вклада когда угодно. С другой стороны, запрет на досрочное изъятие денег со вкладов наконец-то позволит создать хотя бы годичную депозитную базу: ведь сейчас вся казахстанская депозитная база в лучшем случае имеет месячный характер. В свою очередь удлинение депозитной базы — реальный шаг к обеспечению бизнеса необходимыми банковскими кредитами».


https://kapital.kz/finance/65157/budut-li-depozitory-platit-bankam-za-hranenie-dollarov.html
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Через что вы прошли!!!

А через что Добринцофф прошел? Чё, он где-то плакался на трудное детство? :-o Добринцоффф, че за дела? Пожалеть надо или как? Откуда жалостью юрист пробился не пойму? :oops: Вроде у Простыни трудное и тяжелое детство было, остальные вроде даже неплохо о нем вспоминают :oops:
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Юрист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.12.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Откуда жалостью юрист пробился не пойму

Как не пожалеть бедолагу? На улице в лютый мороз с горшочка кушал человек!!! Кошмар!!!

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
На улице в лютый мороз с горшочка кушал человек!!!

Вот как юристы вы явно непрофессионал!Где вы нашли в его словах, что он стоял и кушал, к тому же на морозе! Вон он на вас в суд может подать за ложные сведения! Хм - хм, вот уж юристы так юристы!!! на ходу из пальца.... :-x :-x

[Исправлено: Алиса, 11.12.2017 - 16:26]
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Юрист
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.12.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Вот как юристы вы явно непрофессионал!Где вы нашли в его словах что она сам кушал

Дайте тогда слово обвиняемому.... У меня половина родни сидела там на ледянных скамейках. В бывшем цветочном магазине. 90 годы роковые....
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