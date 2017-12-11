112: Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику. На тряпки еще не пойму,
на ебее иногда дешевле бывает , смотря что . нужно сравнивать . там тоже китайцы выставляются .нужно только доставку по всему миру ставить в фильтр . с амазона раньше было выгодно заказывать , сейчас не знаю
На зеленом когда торговали,там в ларьке в таких горшочках готовили гречку,картошку и сверху тестом закрывали ,оно потом пропекалось получалась лепешка,вкусно ,очередь там постоянно была 60-65 тнг такой горшочек с едой стоил. Горшочки потом сдавать на до было.
Добринцофф: На зеленом когда торговали,там в ларьке в таких горшочках готовили гречку,картошку и сверху тестом закрывали ,оно потом пропекалось получалась лепешка,вкусно ,очередь там постоянно была 60-65 тнг такой горшочек с едой стоил. Горшочки потом сдавать на до было.
О боже мой!!! Через что вы прошли!!! Зато сейчас живете без проблем. Сам себе господин.
Что касается обоснования сути предложений, то, по оценкам Азамата Джолдасбекова, «нет на самом деле проблемы долларизации депозитной базы. А есть нелогичное для меня уравнивание условий порядка и хранения KZT и USD в банках. Если тенге — это кредитный ресурс для банков, покупаемый у вкладчиков и затем продаваемый в виде кредитов, то доллары — это за небольшими исключениями совсем не кредитный ресурс, поскольку кредитовать в долларах казахстанским банкам особенно некого по причине отсутствия у подавляющего большинства заемщиков входящих потоков в долларах».
Согласно суровым по отношению к долларовым депозиторам оценкам автора записей, доллары следует рассматривать просто как некое имущество, принимаемое банками на кастодиальное сохранение, и платить за такое хранение должны не банки, не кредитующие в долларах, а сами вкладчики. Принимаемые банками доллары предлагается вообще не учитывать как депозиты. И «больше не думать про долларизацию или дедолларизацию. Наша национальная валюта — тенге, значит и депозитной базой можно считать только совокупные тенговые депозиты».
Единственным смягчающим обстоятельством может стать готовность депозиторов продавать доллары банкам на определенный срок, без обязательства возвращать их вкладчику по первому требованию. Для этого нужно внести серьезные изменения в гражданское законодательство. Причем Азамат Джолдасбеков говорит о возможности затрагивания и тенговых депозитов, которые должны также сдвигаться в сторону срочности. По его оценкам, «с одной стороны, нам, как вкладчикам, это будет неудобно: банки нас разбаловали возможностью снимать деньги со вклада когда угодно. С другой стороны, запрет на досрочное изъятие денег со вкладов наконец-то позволит создать хотя бы годичную депозитную базу: ведь сейчас вся казахстанская депозитная база в лучшем случае имеет месячный характер. В свою очередь удлинение депозитной базы — реальный шаг к обеспечению бизнеса необходимыми банковскими кредитами».
А через что Добринцофф прошел? Чё, он где-то плакался на трудное детство? Добринцоффф, че за дела? Пожалеть надо или как? Откуда жалостью юрист пробился не пойму? Вроде у Простыни трудное и тяжелое детство было, остальные вроде даже неплохо о нем вспоминают
Юрист: На улице в лютый мороз с горшочка кушал человек!!!
Вот как юристы вы явно непрофессионал!Где вы нашли в его словах, что он стоял и кушал, к тому же на морозе! Вон он на вас в суд может подать за ложные сведения! Хм - хм, вот уж юристы так юристы!!! на ходу из пальца....
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